Quartetto in Sala Mozart: le ultime note al quartetto Meccore

Lunedì 3 giugno alle ore 20.30 in Sala Mozart, via Guerrazzi,13, arriverà a conclusione il ciclo di musica da camera Il Quartetto in Sala Mozart. L'appuntamento sarà affidato al Quartetto Meccore con un programma di compositori che spazia da Smetana a Penderecki.



3 giugno, ore 20.30

QUARTETTO MECCORE

Wojciech Koprowski, violino

Aleksandra Bryła, violino

Michał Bryła, viola

Tomasz Daroch, violoncello



K. Penderecki, Quartetto n. 3

L. Janáček, Quartetto n. 1

B. Smetana, Quartetto n. 1



I biglietti sono acquistabili online su www.vivaticket.it, e presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore n.1/E, dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19. Tel. 051-231454). Nei giorni dei concerti i biglietti sono in vendita solo presso l’Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 13, a partire da mezz’ora prima dell’inizio del concerto.

*Ricordiamo che agli studenti Unibo e agli under 35 è riservato il biglietto scontato a 8 euro.