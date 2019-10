Quartieri teatrali - cantieri meticci: una lezione aperta

Stanno per ripartire i laboratori del progetto Quartieri Teatrali, un'occasione per apprendere qualche nozione su come stare in scena, come scrivere per la scena, come trasformare una storia in teatro, ma anche per stare insieme e conoscere persone che provengono da tutto il mondo.



I laboratori a cura di Cantieri Meticci sono sparsi in tanti diversi quartieri della città: siamo ospiti di realtà e associazioni che con noi condividono l’impegno sociale e il desiderio fare qualcosa di concreto per ricucire il tessuto sfilacciato di questa nostra Bologna, soprattutto dopo il ciclo di incontri Bologna Portici Aperti, culminato nella giornata del 4 ottobre in Piazza Maggiore.

Lavoriamo con migranti, rifugiati e richiedenti asilo, cittadini, studenti, artisti, e chiunque abbia voglia di partecipare a questo progetto che desidera creare e consolidare una rete sempre più cospicua di “palestre di incontro e meticciato”.



Siamo felici di invitare tutti e tutte alla lezione aperta di prova che si terrà martedì 15 ottobre alle 19.30 al Centro Interculturale Zonarelli - via Giovanni Antonio Sacco 14, Bologna.