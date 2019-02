Quartiers libres di Nadia Beugré

Prima nazionale posti limitati, prenotazione consigliata



Cosa succede se varchiamo la soglia del divieto? Se ci inoltriamo in luoghi interdetti, in cui è precluso l’accesso? Luoghi che non siamo autorizzati a esplorare? Quartiers Libres cerca di confrontarsi con spazi-tabù, lì dove si negoziano forme di espressione, sottomissione, rivelazione. Una figura femminile fa la sua apparizione, ingaggia una lotta di intensità per addomesticare lo spazio, alla ricerca di una zona franca, affrancata, senza limitazioni. Il corpo si approssima agli spettatori per immagazzinare energia e andare più a fondo, come un mammifero marino che risale in superficie per prendere aria. In lotta con un mondo che cerca di sommergerla, in un universo sonoro al contempo prepotente e lieve, corpo e resti inorganici si fondono, si confondono creando un altro paesaggio.