Quattro incontri musicali dell’estate: "Zerocrediti canta Kurt Weill"

Prosegue la rassegna “QUATTRO INCONTRI MUSICALI estivi” promossi da Fondazione Zucchelli.

Giovedi 12 luglio alle ore 21.00 presso Zu.art giardino delle arti di Case Zucchelli, per la seconda delle quattro serate, si terrà il concerto "Zerocrediti canta Kurt Weill."



La musica di Kurt Weil esprime, in tutta la sua crudezza ed essenzialità, alcuni dei caratteri fondamentali di tutto il novecento europeo. Le sue opere furono lo specchio primario di una cultura “colta” che tornava proprio in quegli anni, a ri-conoscere sue matrici popolari e urbane.

Zerocrediti propone brevi frammenti delle sue opere poiché riescono, nonostante la loro estemporaneità, a condensare tutta la forza espressiva del teatro di Brecht. Un teatro, questo, che «esprime totalmente il mondo d’oggi», cifra stillistica che sentiamo essere parte del nostro percorso artistico come ensemble.



Zerocrediti è teatro musicale. Composto da: Eleonora Gronchi – voce, Clara La Licata – voce, Clara Cocco – flauto, Michela Ciavatti – clarinetto e Federico Urso – pianoforte, opera in un crocevia di arti performative, realizzando produzioni artistiche eseguite da un organico multiforme, sempre alla ricerca di un nuovo dialogo tra la voce, gli strumenti e i suoni della sperimentazione elettroacustica.



La rassegna ad ingresso libero, che rientra nella programmazione di Bologna Estate 2018 del Comune di Bologna, prevede l’esecuzione di quattro brevi concerti che vedranno come interpreti allievi del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, e sarà corredata, negli spazi interni, da una mostra di opere di otto allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: Barbara Baroncini, Giuseppe Anthony Di Martino, Gianni D’Urso, Gianfranco Mazza, Nicola Melinelli, Paolo Migliazza, Floriana Mitchell, Aleksander Petkov e Riccardo Vanni, curata dalla professoressa Carmen Lorenzetti.



Le piccole formazioni cameristiche, dal Duo al Sestetto, saranno coordinate

dal M° Guido Felizzi, docente di Musica da Camera presso il medesimo Conservatorio di Musica.



Il punto ristoro sarà a cura di MisterLino Officinalanacaffè, aperto all’interno di Zu.Art dalle ore 18.00 alle 23.30. Per prenotazioni posti: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com.