Due giorni dedicati ai nostri amici a quattrozampe al Centro Borgo con "Quattrozampe al Centro Borgo".



Vi aspettiamo sabato 26 e domenica 27 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per attività di mobility, consulenze con educatore cinofilo e laboratori per bambini per imparare a costruire giochi per cani con materiale da riciclo.



Domenica mattina passeggiata socializzante, ritrovo alle ore 8.15 al centro commerciale.



Special guest domenica 27 maggio: Davide Cavalieri di Radio Bau!!!