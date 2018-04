Quattrozampe al Porta Marcolfa

Sabato 12 e domenica 13 maggio week-end dedicato agli amici a quattrozampe al Centro Commerciale Porta Marcolfa a San Giovanni in Persiceto (BO).



Vi aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per divertirvi in compagnia del vostro cane e di tutta la famiglia: attività di mobility, consulenze e laboratori per bambini per imparare costruire giochi con materiale da riciclo.



Per informazioni e per iscrivervi alle attività quattrozampealportamarcolfa@gmail.com