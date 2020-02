Queen + Adam Lambert: unica data italiana

Dopo essersi esibiti in Nord America durante l’estate con 25 grandiosi show che hanno universalmente suscitato consensi – «è forte, divertente ed indimenticabile» – e suonato in venue sold out avvicinandosi ai 400.000 spettatori totali, i Queen + Adam Lambert hanno finalmente annunciato che porteranno il prossimo anno la nuova esperienza Rhapsody alle audience inglesi ed europee. Per quello che sarà il primo tour europeo dall’uscita del film dei record, Bohemian Rhapsody, i Queen + Adam Lambert rivelano che si esibiranno in sedici date in Inghilterra e in Europa nella primavera del 2020. Il nuovo atteso tour partirà proprio dall’Italia per un’unica data all’Unipol Arena domenica 24 maggio 2020.