Quelli che… il chinotto!

Due giorni all’insegna del chinotto dal produttore al consumatore

Cos’è il chinotto? C’è chi risponderà senza esitazioni: una bevanda! Ma in quanti conoscono veramente da che pianta proviene e quali l’origine e la cultura?



Lurisia, Chinotto nella Rete e FICO Eataly World, dedicano l’ultimo week end di luglio all’approfondimento della bevanda e dell’agrume più di moda del momento dalle origine ambigue tra Cina e mediterraneo. Agrume amaro, coltivazione italiana e una lista di benefici fitoterapici; il chinotto non avrà più segreti per te dopo questa due giorni di full immersion.



Durante le giornate potrai assistere alla presentazione della storia e degli aspetti culturali legati al chinotto, a quella delle caratteristiche organolettiche della pianta e dei frutti del chinotto, e al racconto delle varie trasformazioni che utilizzano il chinotto e dei suoi aspetti cult e vintage: dal food, ai cosmetici, passando per artigianato e turismo.



Il tutto con piccola degustazione a termine di vari prodotti a base di chinotto: marmellata, miele, amaretti caramelle, canditi, mostarda, etc.