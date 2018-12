Quintorigo in tour con Mario Biondi

Sabato 22 Dicembre 2018 ore 21.00



Dopo Reggio Emilia, arriva la seconda data “in casa” per i Quintorigo all’EuropAuditorium di Bologna, ospiti di Mario Biondi e del suo mini tour teatrale partito lo scorso 3 dicembre da Napoli

Quella di Bologna è la penultima data di questa serie di concerti, in cui l’eclettico quartetto emiliano romagnolo, incornicia con il suo inconfondibile sound la splendida voce del crooner siciliano, dando così vita a un sound decisamente unico, tributato da un notevole successo di pubblico

Dopo la partecipazione a Umbria Jazz dove i Quintorigo e Mario Biondi hanno suonato assieme per la prima volta dal vivo e dopo l’uscita lo scorso 9 novembre di “I Wanna Be Free”, nuovo singolo di Mario Biondi con uno straordinario featuring dei Quintorigo, arriva il tour teatrale, qualcosa che sancisce in modo definito l’avvenuto sodalizio tra i cinque artisti.

“Li seguo dagli inizi. Sono un estimatore. Il sodalizio nasce proprio da questa mia ammirazione nei loro confronti, iniziata probabilmente ai tempi del primo Sanremo”.

(Mario Biondi

I Quintorigo, definiti dallo stesso Biondi la “punta di diamante” dell’organico musicale, uniti a Federico Malaman, Max Greco e Tosh Peterson, danno vita a un nuovo capitolo live della carriera del crooner, fatto di nuove sonorità e sperimentazione.

Ancora una volta i Quintorigo si mettono in gioco, dopo oltre vent’anni di una carriera costellata di soddisfazioni e successi e festeggiata quest’anno con l’uscita del doppio album “Opposites”, lavoro in cui i quattro musicisti hanno giocato con i chiaroscuri della musica del ‘900: da Duke Ellington a Monk, da Oliver Nelson a Ornette Coleman, da David Bowie alle tinte acide dei Rage Against The Machine. Un dialogo tra artisti, fatto di classici rivisitati in stile Quintorigo, più undici brani originali.

