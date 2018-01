Quiz con i Faraoni al Museo

Sabato 13 gennaio "Quiz con i faraoni" alle ore 16:00 presso il Museo Civico Archeologico: è una visita animata per ragazzi (da 8 a 11 anni) a cura degli archeologi di Aster. Scopriamo, insieme ai bambini, il mondo egizio conservato nel cuore di Bologna. Parola d'ordine: attenzione alla visita! Seguirà infatti un gioco in cui i bambini si affronteranno a colpi di quiz e di indovinelli. Prenotazione obbligatoria allo 051 2757235, dalle 9 alle 12, dal martedì al giovedì precedenti l’appuntamento. Ingresso € 5,00 a ragazzo (gratuito per un accompagnatore adulto) fino ad esaurimento posti