Raccontami di Bologna: poesia, danza e musica dal vivo

Raccontami di Bologna è un evento - spettacolo che fa parte di Bologna Estate 2019. Tra racconti divertenti e spesso mirabolanti, poesie, canzoni, danza e musica dal vivo, impareremo a conoscere meglio alcune vicende spesso ignorate della nostra città. Bologna è stata cara ad una moltitudine di illustri artisti che ci hanno abitato e lavorato, ricordandola nelle loro opere. Mozart, Rossini, Stendhal, Leopardi, Byron, Dickens, Carducci, Pascoli... Focalizzando il nostro interesse sul 1700 e 1800, abbiamo immaginato la vita dell'Oratorio Santa Croce, nei giorni in cui Bologna ospitava i grandi artisti citati. Gli anni in cui nacquero la Certosa, l'Arena del sole, il giardino della Montagnola...

Protagonisti Gabriele Baldoni, Claudia Rota, Eugenio Maria Bortolini, Alessandro dall'Olio, Chiara Piscopo, Maristella Galotti, Daniza Vigarani, Giulia Montano, Marianne Gubri. Ospiti di eccezione Giorgio Comaschi e i Gemelli Ruggeri.

Brindisi di benvenuto a inizio serata e visita guidata dell'Oratorio Santa Croce al termine dello spettacolo.

Ingresso 10 euro, gratuito per i bambini.

Inizio aperitivo ore 21, spettacolo ore 21:30

tutti i martedì e mercoledì di Luglio.

Per info e prenotazioni: 3930518084

Lo spettacolo è all'aperto!

Gallery