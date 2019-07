Carlo Maver: racconti di Bandoneon

Concerto di Carlo Maver che presenta "Volver", il nuovo album uscito nell'aprile di quest'anno.

Registrato dal vivo a maggio 2018 nella piccola Chiesa di Casola (Bo), in solo per bandoneon e flauto, questo quarto capitolo musicale di Maver è la trasformazione di un sentire, dove l'ascolto fuori e dentro di sè è un traguardo, grazie al quale ascoltatore ed esecutore si ritroveranno insieme in un'esperienza totale. Volver è musica che viene dal silenzio e che dal silenzio è attratta.

In caso di maltempo, il concerto si terrà dentro la chiesa.



Precede, alle ore 18.00, una facile escursione nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico a cura di "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale"

Ritrovo: Piazzetta centro di Livergnano alle ore 18, visita al Museo Winter Line e prosieguo di passeggiata nella Riserva per ritorno entro le 21 al Piazzale della Chiesa S.Giovanni Battista per il concerto di Carlo Maver.

Info e prenotazioni per la passeggiata: 051 6254821 oppure via mail info.parcogessi@enteparchi.bo.it entro le ore 13 del giorno stesso