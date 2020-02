"I racconti di Gogol" al Teatro degli Angeli

Martedì 25 Febbraio, alle ore 21, la Compagnia STREBEN porterà in scena, al Teatro degli Angeli, il recital “Fatti assurdi avvengono in questo mondo”, tratto da “I racconti di Pietroburgo” di Nicolaj Vasil’evic Gogol’. Un recital che vede in scena Alessia De Pasquale e Filippo Marchi, accompagnati dalle musiche dal vivo eseguite da Riccardo Gallerani, con le illustrazioni di Giorgio Serra, in arte “Matitaccia”. Una splendida location recentemente riavviata che farà da cornice all’altrettanto straordianaria atmosfera dei racconti usciti dalla penna dell’autore ucraino. Un pittore innamorato di una misteriosa dama, un tenente invaghito di una tedeschina, il mite Akakievic protagonista del capolavoro “Il cappotto”, ed infine, la disavventura del Maggiore Kovalev e del suo naso. Saranno questi i racconti narrati durante lo spettacolo, un mix di realismo e surrealismo, di satira politica e sociale, un inno alla vita e alla sua imprevedibilità. Il tutto sulla Prospettiva Nevskij, un luogo dove “tutto è altro da ciò che sembra”. Posti limitati, si consiglia la prenotazione al 393 0518084