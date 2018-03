"I Racconti di Masha": lo spettacolo in anteprima europea!

I racconti di Masha è il nuovo entusiasmante spettacolo che con l'allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie, porterà in scena a Bologna lo spin-off della più amata serie TV per bambini proponendosi ancora una volta di eccellere con contenuti nuovi e dalla massima interattività. Appuntamento l'8 aprile alle 16.00 al Teatro Il Celebrazioni.

Tanta attesa per questo nuovo spettacolo che, in anteprima europea, porterà in scena le storie della piccola Masha rielaborate e mescolate con tanta fantasia e con la pura ingenuità tipica del mondo dell'infanzia. In scena, con Masha e Orso, il divertimento per i più piccoli e le loro famiglie è assicurato. Masha and the BearTM è un marchio di proprietà della Animaccord Ltd.