Race for the Cure: il 22 settembre si corre per la lotta ai tumori del seno

Torna la Race for the Cure: appuntamento dal 20 al 22 settembre ai Giardini Margherita. Partenza domenica 22 alle ore 8.00

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. 3 giorni di solidarietà, dal 20 al 22 settembre, con eventi gratuiti di sport, salute e benessere e la domenica, la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro di Bologna.

La Race for the Cure è un evento di Susan G. Komen Italia.