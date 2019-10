Compleanno di "Radio1909": si festeggia alla Casetta Rossa

È il secondo compleanno di "Radio1909", nata in un salotto di Malalbergo per gioco e oggi una realtà con 800 tesserati e migliaia di utenti giornalieri da tutta Italia oltre a tanti ascoltatori bolognesi sparsi per tutto il mondo.

Venerdì 11 ottobre la web radio festeggia alla Casetta Rossa in via Bastia 3 assieme a Cisco (ex mcr) in concerto e i Remedy acoustic duo e a tutti gli ascoltatori. Ingresso libero