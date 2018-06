Raffaele Nappi presenta 'Roberto Baggio. Divin codino'

Nappi Raffaele presenta il nuovo libro di Giulio Perrone Editore dedicato a uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi: Roberto Baggio. Divin Codino.

L'autore ne parla con lo scrittore Dario Villasanta.



martedì 19 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Quando alle 16.45 di una soleggiata domenica di maggio il quarto uomo solleva il tabellone luminoso tutto lo stadio San Siro in Milano si alza in piedi. Non è una standing ovation, è un inchino. Un omaggio, un lungo abbraccio. È un ricordo. Applaudono e piangono, questi folli innamorati del pallone. Il numero 10 se va, e questa volta è per sempre. Lui, capelli bianchi, basette rasate e fascia da capitano blu rigorosamente sul braccio sinistro, capisce che è giunto il momento. Si avvicina a Maldini, che gli ha negato , all’ultima esibizione. Accenna un saluto, manda un bacio con la mano destra a Mattia e Valentina che hanno gli occhi lucidi in tribuna.



Questa è una storia di amore e resurrezione, di lotta, passione, di rivincita. Questa è la storia di un ragazzino prodigio, con 220 punti interni di sutura e un menisco perforato a 17 anni. Questa è la storia di chi davano tutti per spacciato, e si è ritrovato con un Pallone d’Oro tra le mani. Questa è la storia di scontri, tafferugli, incendi in nome di un calciatore. È la storia di un’estate italiana, di piazze e di feste, di bandiere e di vespe, di monaci e di cacciatori. Questa è la storia dell’uomo che non ha nemici. Questa è la storia di una generazione. Questa è la storia di un campione. Questa è la storia di Roberto Baggio.



L'AUTORE: Raffaele Nappi scrive per Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero. Ama il calcio di strada. Non crede alle redazioni, anche se sognano di lavorarci prima che scompaiano del tutto.