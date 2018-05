Rafiki Sunset Bar a San Giorgio di Piano

E’ già partita la stagione estiva al Rafiki Sunset Bar di San Giorgio di Piano: un fitto calendario di appuntamenti, dal martedì alla domenica, con un ‘offerta ampia e articolata – dalla serata hamburger, alla disco latina, dall’afrofunky alla domenica Funday Sunday per le famiglie, capace quindi di soddisfare un pubblico di tutte le età.



Protagonista dell’estate 2018 al Rafiki è la rassegna di comici che prenderà il via il prossimo 6 giugno, alle 21,30: quattro serate da non perdere all’insegna del puro cabaret “di razza”, coinvolgente e di grande divertimento. Il primo spettacolo di cabaret live vedrà in scena il duo MALANDRINO & VERONICA che vi invitano a “La cena dai cretini”, dove i 'cretini' sono loro, Paolo Maria Veronica e Roberto Malandrino che animeranno con gag, sketch, canzoni e giochi la serata. Nati artisticamente al Derby di Milano, stabili oramai a Bologna da parecchi anni dove sono “esplosi” grazie al “Buozzi Show” e al “Puccini comic Show”, il duo si affida all’improvvisazione e al coinvolgimento del pubblico, con scene esilaranti e una comicità sorprendente,



Il 20 giugno toccherà a RAUL CREMONA riempire il palco con le sue “magie”: un po’ incantatore, un po’ attore, un po’ commediante, un po’ ciarlatano, ma soprattutto mago! Eccolo riapparire per raccontarci un mondo fatto di giochi, macchiette, boutades, canzoni e stralunati personaggi con il suo cilindro pieno di magie e incanti.



Mercoledì 4 luglio sul palco GIORGIO COMASCHI con il suo "Ma te ci sei su feizbuc”, un monologo cabarettistico sui tic di questo decennio: si va dalla moda dei baveri alzati delle polo, all'uso smodato delle sciarpe, dai riti delle cene del sabato sera con gli ospiti a casa, alle donne che guidano i Suv, fino ad arrivare a smontare e analizzare in chiave comica uno dei fenomeni più curiosi dei nostri anni: la Facebook dipendenza.



Il 18 luglio la rassegna chiuderà con il mitico COSTIPANZO SHOW, capitanato da Duilo Pizzocchi, la parodia “live” della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, dove comici, cantanti, ballerini, modelle, maghi si alternano sul palco per due ore di sano divertimento con ospiti a sorpresa.







Situato in un ampio giardino di 5000 mq Il Rafiki Lounge Bar è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica con drink, food, spettacoli, live music e tanto altro. Sono presenti 4 postazioni cocktails, una cucina con griglia, un palco, la dance floor e per tutta l’estate si potrà gustare anche il fantastico gelato della storica Gelateria Gianni.



Per informazioni è possibile contattare il Rafiki al numero 339 3700296.





Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19.

