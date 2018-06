Al Rafiky Sunset Bar arriva Raul Cremona

“Comici di razza”: al RAFIKY Sunset Bar a San Giorgio di Piano arriva Raul Cremona. Mercoledì 20 Giugno, ore 20,30

E’ partita la rassegna Comici di Razza al Rafiky Sunset Bar di San Giorgio di Piano: dopo il duo-Malandrino & Veronica, mercoledì 20 giugno è la volta del noto comico milanese RAUL CREMONA.

L’artista di Zelig, che da oltre tre decenni calca i palcoscenici di tutta Italia, intratterrà il pubblico con esilaranti battute, piccole e grandi magie e i suoi più noti personaggi tra i quali il dissacrante Mago Oronzo, il timido e tenero Manipolini, Silvano il Mago di Milano, emulo catastrofico del vero Mago Silvan, fino ad arrivare alle maschere più recenti, dal giovane attore Jacopo al noto maschilista impenitente Omen. Un po’ incantatore, un po’ attore, un po’ commediante, un po’ ciarlatano, Raul Cremona racconta un mondo fatto di giochi, macchiette, boutades, canzoni e stralunati personaggi con il suo cilindro pieno di magie e incanti.

Inizio dello show alle 20.30. Lo spettacolo è consigliato per tutta la famiglia.

INGRESSO: 10€ con 1 consumazione inclusa. Prenotazioni posti a sedere vicino palco fino ad esaurimento. Bambini gratis fino ai 4 anni.

Situato in un ampio giardino di 5000 mq Il Rafiky Lounge Bar è aperto dal martedì alla domenica con drink, food, spettacoli, live music e tanto altro. Sono presenti 4 postazioni cocktails, una cucina con griglia, un palco, la dance floor e per tutta l’estate si potrà gustare anche il fantastico gelato della storica Gelateria Gianni.

Per info e prenotazioni: 339 3700296

Rafiky Sunset Bar - Via dell’Artigiano 1 - San Giorgio di Piano (Bo)

https://www.facebook.com/Rafikyloungebar/ Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19.