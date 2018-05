"Ramadan in Città": cibo, lanterne, tavolate in via Torleone

Cibo, lanterne, bella compagnia e lunghe tavolate per i vicoli di Bologna, sotto le stelle.

Una festa? No. Più un momento di spiritualità e convivialita’ offerto per il secondo anno consecutivo dalla Comunità islamica bolognese. Un evento per condividere insieme alla cittadinanza bolognese l’iftar, il momento in cui i musulmani interrompono il digiuno di uno degli ultimi giorni del sacro mese di Ramadan.

L’invito è aperto e gratuito, ed è rivolto a tutta la città, alle famiglie, ai giovani, alle istituzioni, ai curiosi e a chi voglia capire meglio di cosa si tratti.