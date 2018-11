Raperonzola - Il musical: giochi, canzoni cantate dal vivo e animazioni

Domenica 11 novembre Raperonzola - Il musical al Teatro Dehon. Fantateatro | Teatro Ragazzi 2018/2019



Una perfida maga ha sottratto la bella Raperonzola ai suoi genitori perché avevano osato mangiare le magiche verdure del suo orto. La fanciulla vive segregata in una torre chiusa da cinque lucchetti incantati. Dalla sua finestra ogni giorno fa scendere la sua lunghissima treccia grazie alla quale la maga ha accesso alla torre in cui vive la ragazza e può portarle da mangiare. La maga ci tiene a nutrire Raperonzola unicamente di verdure perché cresca forte e bella.

Il canto melodioso di Raperonzola giunge alle orecchie di Sir Arturo, detto Serraturo. Il paladino dovrà sfidare i tranelli della maga e risolvere gli indovinelli dei cinque lucchetti incantati per liberare la ragazza, e per farlo dovrà farsi aiutare dai giovani paladini del pubblico. Arriverà ad affrontare un terribile drago per amore di Raperonzola.

Il tema della sana alimentazione viene proposto in maniera approfondita attraverso giochi, canzoni cantate dal vivo e animazioni.

Dai 3 anni