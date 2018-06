CostArena presenta per TenEventi la rassegna: Rapido Milano – Palermo



MARTEDI' 19 alle ore 21.00

Fermata Bologna St. C.le

BOLOGNA CURIOSA (Storie, aneddoti e cose bizzarre, girando per la città). Racconta Sandro Samoggia.



MERCOLEDI' 20 alle ore 18.30

In collaborazione con l'associazione Il Manifesto in rete

NAPOLI, PROMEMORIA di Vezio De Lucia (Donzelli editore, 2018). Ne discutono con l’Autore Antonio Bassolino, Sergio Caserta e Pier Luigi Cervellati.

Coordina Maria Pia Guermandi

A seguire Cena Mediterranea