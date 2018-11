Raptus - dal mito greco al femminicidio

Il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, uno spettacolo di Rossella Dassu

In Italia un giorno su tre una donna viene uccisa. lo spettacolo propone un percorso a ritroso per identificare le origini storiche e culturali di abusi, aggressioni e gesti efferati, erroneamente definiti “raptus”.

A ritroso fino al mito greco, quel patrimonio ricchissimo a cui ancora oggi attingono psicologia e psicoanalisi e da cui trae origine il nostro immaginario occidentale, per scoprire che spesso accanto ad eroi dalle gesta gloriose si alternano figure femminili subalterne, spesso puramente a servizio dei protagonisti maschili, talvolta da questi tradite e abbandonate, talvolta spinte all’azione dall’orgoglio e definite di conseguenza come pericolose ed efferate criminali.

Di e con Rossella Dassu, voce fuori campo Francesca Mazza

Ingresso libero fino a esaurimento posti (gradita prenotazione)

Info e prenotazioni:

festival@usciredalguscio.it

eventi@renogalliera.it

Tel. 331 108 11 73