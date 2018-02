Rassegna sull'ambiente: serata sui cambiamenti climatici

Venerdì 23 febbraio alle 21 si terrà, in via Bentini 20 a Bologna, una conferenza su: "Cambiamenti climatici: cause, effetti e rimedi" con Vittorio Marletto (Arpae, Servizio IdroMeteoClima). L'evento si svolge nell'ambito della rassegna "Ambiente: tutto quello che c'è da sapere", organizzata da Coop Alleanza 3.0, circolo Arci Brecht, Legambiente. Ingresso libero.