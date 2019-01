Rassegna sull'ambiente al circolo Arci Brecht

Dal 17 gennaio presso il Circolo Arci Brecht, in via Bentini 20 Bologna, si svolgerà una Rassegna sui temi inerenti la tutela dell'Ambiente.

Si inizierà giovedì 17 gennaio ore 21.00, con l'incontro dal titolo "UN'ONDA DI PLASTICA", in cui si affronterà il tema dell'eccesso di rifiuti di plastica e le sue possibili soluzioni, con l'autore dell'omonimo libro, Silvio Greco, biologo marino, ricercatore e docente universitario, che dialogherà con Alessandra Bonoli, docente dell'università di Bologna.

La rassegna proseguirà poi giovedì 24 gennaio ore 18:00, con un incontro sul tema "ENERGIA, RISORSE E AMBIENTE" con il professore onorario dell'Università di Bologna Vincenzo Balzani.

Giovedì 31 gennaio ore 21:00, si terrà un incontro sul tema del riciclo in collaborazione con Legambiente Bologna.

Incontri a ingresso gratuito.

Come arrivare: bus 27A fermata "Corticella"; in auto: uscita 6 tangenziale con parcheggio in strada.