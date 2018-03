Rassegna cinematografica "Sequenze di gola"

“Sequenze di gola”: ritorna il cinema gourmand



Quasi ad annunciare la prossima primavera, il 1° marzo ritornano sugli schermi del cinema Odeon i film della rassegna “Sequenze di gola”, organizzata dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e dal Circuito Cinema Bologna.

La prima proiezione a tre giorni dall’assegnazione degli Oscar vuole essere un omaggio e un buon augurio per Luca Guadagnino, con la proiezione di uno dei suoi primi film, “Cuoco contadino”, le cui sfortunate vicende distributive ne hanno fatto un film raramente proiettato in sala.

L’8 marzo, il giorno della Festa della donna, la regista Vérane Frediani sarà in sala per presentare in anteprima nazionale il suo film “Alla ricerca delle donne chef”, dove le stesse chef mettono in evidenza il maschilismo del mondo della ristorazione e raccontano storie di successo, malgrado gli ostacoli.

Il 15 marzo è la volta del recupero di una pellicola dei primi anni 2000, “Le mele di Adamo”, curioso film danese di Anders Thomas Jensen, dove temi di grande attualità si mescolano con sottile ironia all’ossessione per la torta di mele.

Chiude la rassegna il 22 marzo un celebre documentario sul movimento che ha cambiato le sorti del vino e del turismo nelle Langhe: “Barolo Boys. Storia di una rivoluzione” di Paolo Casalis e Tiziano Gaia, reduce dalla presentazione in molti festival internazionali.

Le proiezioni, grazie all’appoggio del main sponsor Banca Mediolanum, si svolgeranno nel centro storico bolognese presso il Cinema Odeon, in via Mascarella 3, alle ore 18:30. Il prezzo di biglietto e aperitivo è di 6 euro con sconti per junior, senior e soci delle associazioni partner. Alla fine di ogni proiezione, commenti e degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Tizzano, partner dell’evento insieme all’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Bologna, il Touring Club Italiano, Italy Food Nest. Le degustazioni saranno accompagnate dagli amuse-bouche offerti da Negrini salumi, Berberè, Pane e Panelle e dalle torte di Regina di quadri.

L’iniziativa gode del patrocinio di City of Food is Bologna.