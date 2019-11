XXVII Rassegna del Presepio al Loggione di San Giovanni in Monte

Presso il Loggione monumentale della Chiesa di San Giovanni in Monte, in via Santo Stefano 27 a Bologna, l’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Bologna, ha organizzato la tradizionale RASSEGNA DEL PRESEPIO, giunta quest’anno alla XXVII edizione, animata dalle opere di artisti provenienti da tutta la provincia di Bologna, e anche oltre i confini regionali.



Il visitatore può ammirare più di trentacinque presepi, dai più svariati stili e materiali.



All’ingresso della rassegna, come di consuetudine, al visitatore viene consegnato una scheda per esprimere la preferenza sul Presepio che più apprezza. (l’affluenza media di ogni anno si attesta attorno ai dodicimila visitatori).



La rassegna, ad ingresso libero, resterà aperta tutti i giorni da sabato 07 dicembre 2019 dalle ore 15,30 con inaugurazione da parte dell’Arcivescovo di Bologna S. E. Cardinal Matteo Maria Zuppi, a domenica 12 gennaio 2020, tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Gallery