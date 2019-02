Rassegna di cortometraggi al circolo Arci Brecht

Nelle serate del 18 marzo, 15 aprile e 13 maggio, dalle ore 20.30, si terrà un ciclo di incontri con proiezioni di cortometraggi, dal titolo "Corti e parole". A ingresso gratuito aperto a tutti. La visione di alcuni cortometraggi sarà lo spunto per discutere di vari temi psicologici, filosofici e sociali, con la conduzione della psicologa counselor Micaela Monti. Presso il Circolo Arci Brecht in via Bentini 20 Bologna (primo piano).

Per raggiungerlo: in auto uscita 6 tangenziale, con parcheggio in strada. In bus 27A fermata Corticella.