Rassegna il giardino poetico. Conversazione su cesare Pavese e i dialoghi con Leucò

"Il Giardino Poetico" Itinerario nei classici per viaggiatori curiosi, si presenta come una conversazione spettacolo con interventi e letture. L'edizione 2020 sarà incentrata su Cesare Pavese e i Dialoghi con Leucò. Il Prof. Federico Cinti insieme a Silvia Fantechi e Nicola Fabbri ci condurranno, attraverso una narrazione semplice ed efficace, ad esplorare la figura dello scrittore poeta Cesare Pavese e della sua opera.



Ore 21.30 ingresso gratuito con prenotazione

Giardino di Via Cesare Abba, 6/a Bologna

autobus 11 B, 27A, 55

per info e prenotazioni: teatrodei25@gmail.com - cell: 3471452077 - www.bolognaestate.it



