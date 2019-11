Rassegna proiezioni “Proiezioni dal presente” al cinema Tivoli

Rassegna “Proiezioni dal presente” - Seconda edizione



Cinema Teatro Tivoli

via Massarenti 418, Bologna



La complessità del nostro presente raccontata in cinque film.

Emozioni e storie come spunti per dialogare:

a che punto è la nostra società e come vogliamo essere nel futuro?



Le serate



giovedì 24 ottobre, ore 20,30

Bangla

(Commedia, Italia 2019, 86’, di Phaim Bhuiyan)



Con presentazioni e approfondimenti



giovedì 7 novembre, ore 20,30

Dustur

(Documentario, Italia 2016, 74', di Marco Santarelli)



Dialogo con i protagonisti del film

Ingresso a offerta libera





giovedì 21 novembre, ore 20,30

Inshallah, Europa

La nuova rotta balcanica

(Documentario, Italia 2019, 35’di Massimo Veneziani realizzato in collaborazione con Federico Annibale)



Dialogo con il regista Massimo Veneziani e con Federico Annibale

Ingresso a offerta libera



giovedì 5 dicembre, ore 20,30

Green Book

(Film, USA 2019, 130’, di Peter Farrelly)

Con presentazione e approfondimenti

Ingresso a offerta libera





EVENTO SPECIALE

giovedì 12 dicembre, ore 20,30

I nostri

(Documentario, Italia 2018, 75’, di Marco Santarelli)



Dialogo con il regista e i protagonisti del documentario

Nella settimana di lancio nazionale, proiettiamo il documentario in prima visione.

Biglietti: interi 5,50 euro, ridotti 4 euro



Rassegna realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ACEC e NEXT Generation.

Con il patrocinio del Quartiere San Vitale-San Donato



Il contesto

La rassegna di quest’anno nasce nell’ambito del progetto “Viaggio intorno al mondo. Laboratori di cittadinanza interculturale Pier Cesare Bori”, ideato da diverse realtà del territorio bolognese per promuovere azioni di dialogo interculturale e religioso.

La rassegna è organizzata in un laboratorio di approfondimento portato avanti da un gruppo di studenti delle scuole superiori e universitari della parrocchia di santa Rita, insieme ad alcuni volontari del Cinema Tivoli.



Per informazioni:

info@cinemativoli.it

www.cinemativoli.it