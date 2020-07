Rassegna "Restate agli angeli": "Four Seasons Trio"

Nell'ambito della rassegna "Restate agli angeli", Nel giardino del Teatro degli Angeli - Via Massa Carrara 3 /Angolo via Arno)



FOUR SEASONS TRIO

Sara d'Angelo, Luca Cremonini, Pedro Judkowski

Lo stile è un po’ retrò, con radici nel jazz, nella bossa nova, nella canzone d’autore italiana.

La formula del Four Seasons Trio è capace di unire la qualità artistica con il divertimento di chi ascolta, riuscendo ad incantare anche il pubblico meno incline ai generi di riferimento.

Lo spettacolo è incentrato sugli apprezzatissimi brani originali del Four Seasons Trio, intervallati da alcune cover d’autore. Un perfetto equilibrio tra ironia ed eleganza.



Prenotazioni online

https://forms.gle/8NBGsKqazQ16ixXt9



oppure direttamente in biglietteria dalle ore 20.30



Nel giardino del Teatro degli Angeli - Via Massa Carrara 3 Bologna



Biglietto unico €10

