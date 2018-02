Al via la rassegna teatrale "In famiglia" al Circolo Arci Brecht

Il 24 marzo 2018 alle 21, presso il circolo Arci Brecht, in via Bentini 20 a Bologna, andrà in scena il primo spettacolo della rassegna teatrale “In Famiglia” che ospita spettacoli legati tra loro da un filo conduttore: la famiglia come primo livello di “comunità”. Quanto accade in famiglia, le regole che si dà, le basi culturali su cui si fonda sono quelle che poi vengono ad agire direttamente sulla comunità più ampia della “società”: rispetto e responsabilità nascono in famiglia e nella società si manifestano.

Il primo spettacolo, "IL MURO", accende i riflettori sulla scena di una donna chiusa in bagno per prepararsi per una cena da amici. Lui fuori, che aspetta di poter entrare a darsi una rinfrescata dopo una giornata di lavoro. Lei in crisi: non sa che indossare. Lui cerca di rincuorarla. Lei sente che il tempo passa, e invecchia, e le cose non sono come vorrebbe. E decide di cambiare, così, di fronte allo specchio mentre si conta le rughe. Spettacolo a cura dell'associazione culturale Babylonbus.

