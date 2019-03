READING AL BUIO

Giovedì 21 marzo 2019 h. 19.00

presso L’Altro Spazio– Bologna



In occasione della giornata mondiale della poesia si terrà uno speciale READING AL BUIO a cura di Valerio Grutt in collaborazione con L'Altro Spazio.



Un’immersione nella completa oscurità, tra poesie e suoni.

Il reading al buio è un’esperienza sensoriale, un invito a mettersi in ascolto.



Nel buio si è soli con sé stessi, si sperimenta uno stato di disabilità visiva, si fanno i conti con le proprie paure. E le parole, i suoni e gli odori, hanno un’altra forza. Ascolterete poesie tratte da “Dammi tue notizie e un bacio a tutti” (Interno Poesia, 2018) e da altri libri bellissimi. Vi aspettiamo!



Ingresso a 5,00 euro

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE scrivendo a particella318@gmail.com