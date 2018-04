Recital: omaggio a Gioacchino Rossini nel centocinquantenario dalla morte

PROGRAMMA



Prima Parte

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Soirées musicales

I. La promessa

II. Il rimprovero

III. La partenza

IV. L’orgia

V. La gazza ladra: ouverture

VI. L’invito

VII. La pastorella delle alpi

VIII. La gita in gondola

IX. La danza



Seconda Parte

La regata veneziana

I. Anzoleta avanti la regata

II. Anzoleta co passa la regata

III. Anzoleta dopo la regata

IV. Il barbiere di Siviglia: ouverture

V. Dall’opera Tancredi: scena e cavatina “di tanti palpiti”

VI. Dall’opera Semiramide: cavatina “bel raggio lusinghier”.



Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti: a concerto iniziato, non saranno più ammessi spettatori nell’Oratorio. I concerti del San Giacomo Festival sono organizzati per sostenere la MENSA QUOTIDIANA DEI POVERI presso i PP. Agostiniani di Bologna.