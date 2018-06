"Reelin’and Rockin’ Festival": musica live, mercatino vintage e vinili!

Seconda edizione del "Reelin’and Rockin’ Festival" di San Lazzaro: quattro giorni di Rockin music con una programmazione imperdibile!

Mercatino vintage, rocknroll, vinili e memorabilia, corte gastronomica del migliore street food, fiumi di birra e molto altro dal 26 al 29 luglio 2018 al Parco della Resistenza a San Lazzaro di Savena. La manifestazione si svolge nell’ambito delle celebrazioni della 188a edizione della Fiera di san Lazzaro.

A organizzare l'evento l’associazione XFactor-Y Bologna, con il patrocinio del Comune di san Lazzaro di Savena.

ARTISTI:

Junior Marvel ft. the Barnstompers (NL)

Kick’Em Jenny & The Strikers (I)

King Salami and The Cumberland Three (UK)

Miss Kika and the Spometies (I)

PoisonIvies and The Steady (I)

Portuguese Pedro (P)

Roberta e I Negroni (I)

Shaun Young (USA) ft. Di Maggio Connection (I)

Shorty Jetson and his Racketeers (B)

The Nite Howlers (F)

Vince and the Sun Boppers (I)

Djs:

B. B. John

Bologna Calibro 7 pollici

Lukino

Presenta: Buddy Morrow

Mostra fotografica “Pics & Roll” a cura di Marco Bianchin, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28, nella Palestra Rodriguez (Area Festival)

AREA RISERVATA PER MEZZI D’EPOCA

IN CASO DI PIOGGIA I CONCERTI SI TERRANNO AL CHIUSO