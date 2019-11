"Regali a Palazzo": il Natale a Palazzo Re Enzo fra shopping e gastronomia

Un regalo originale per Natale, un oggetto artigianale, made in Italy e un'esperienza di shopping in una location esclusiva. Torna anche nel 2019 "Regali a Palazzo", dal 6 al 9 dicembre a Palazzo Re Enzo.

Ecco le sezioni della manifestazione:

*ENOGASTRONOMIA - FOOD*: Prodotti tipici locali, materie prime a KM 0, cucina tradizionale ed emiliana

* SPAZIO DONNA - moda&benessere * Abiti creati con le stoffe più pregiate e unici nel loro genere, accessori modi e gioielli per personalizzare il tuo look, prodotti beauty per prenderti cura del tuo corpo!

*EVENTI * Presentazione di libri, eventi per i più piccoli, in ogni momento della giornata uno spettacolo adatto a tutte le età

* Fatto ad ARTE * Artigianato tradizionale, artistico e design con dimostrazioni di quanto il lavoro artigianale richieda passione, dedizione e talento e non possa mai essere di serie!