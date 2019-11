Relazionarsi all'altro: istruzioni per l'uso (o quasi!)

In questo incontro, le dott.sse Laura Morelli e Vittoria Sichi offriranno qualche spunto di riflessione per esplorare ed andare a definire i nostri stili di attaccamento e quali segnali possiamo individuarne a livello psicofisico, mettendo in luce anche come questi si possano modificare nel tempo.



Particolare attenzione verrà data a come tali modalità relazionali possano influenzare la nostra vita di coppia e, in generale, tutte le relazioni significative che instauriamo nel corso della vita.



L'incontro prevederà anche, per chi lo vorrà, una metodologia interattiva cioè verrà proposto ai partecipanti un piccolo momento esperienziale per esplorare la possibilità di un' integrazione psico-corporea, secondo il presupposto per cui il corpo contiene memorie emotive che possono influire fortemente sulle nostre relazioni attuali, anche se non ne siamo consapevoli.



Ma che cosa si intende per attaccamento?

L'attaccamento può essere definito come "un sistema di comportamenti e atteggiamenti che contribuiscono alla formazione di un legame specifico tra due persone e che comporta modificazioni corporee nell'incontro con l'altro".



Lo stile di attaccamento di ognuno è profondamente influenzato dalle relazioni che instauriamo con i genitori.



Anche se si forma precocemente lo stile di attaccamento si modifica e si integra nel tempo grazie alle relazioni che instauriamo ... in questo incontro esploreremo prima fra tutti quella di coppia.