"Repubblica delle Idee": dibattiti, incontri, interviste e spettacoli

"Repubblica delle Idee" si dà appuntamento, dal 7 al 9 giugno, anche quest'anno a Bologna, già sede della prima e delle ultime due edizioni del festival. Per tre giorni il centro della città, tra piazza Maggiore, piazza Santo Stefano, Palazzo Re Enzo, Cappella Farnese e il teatro Arena del Sole, ospiterà dibattiti, incontri, interviste e spettacoli. "C'è un'altra Italia" è il titolo di RepIdee 2019: la manifestazione è dedicata infatti all'Italia che non si rassegna alla deriva del presente.

Nello scenario suggestivo del cuore medievale di Bologna, simbolo di ospitalità e multi-culturalismo, La "Repubblica delle idee" si animerà di oltre ottanta appuntamenti. Si parlerà, come sempre, di attualità, cultura, ambiente, politica, società, sport, spettacolo, storia, arte ed economia con gli oltre duecento ospiti.