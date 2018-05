Residanze di primavera

Giovedì 17 e venerdì 18 dalle ore 20.30 Teatri di Vita.

Tre compagnie di danza in residenza a Teatri di Vita. Dopo due settimane di residenza il ‘cantiere’ si apre al pubblico, per assistere ai tre nuovi lavori: Lo spazio delle relazioni di Riccardo Fusiello e Compagnia Sonenalé, Undertaker Blues / Melancholia di Mario Coccetti e Progetto S e S.I.T! Some(body) is talking! di Elena Copelli Project.