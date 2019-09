Resilienze Festival alle Serre dei Giardini Margherita

Appuntamento dal 12 al 15 settembre con Resilienze Festival. Il 2019 rappresenta per Resilienze Festival l’anno della consapevolezza. La consapevolezza di un’urgenza etica, ecologica, sociale, una determinazione necessaria che chiama a prendere posizioni nette. In un momento di crisi, mistificazioni e oscurantismo rivendichiamo l’importanza di essere profondamente radicati e radicali.

Radicati come tutti coloro che decidono di mettersi in gioco con scelte di cambiamento, mettendo al centro il proprio territorio e la sua salvaguardia, pensando agli impatti del proprio agire.

Radicali come i tanti che sentono l’urgenza di affrontare la realtà con determinazioni assolute, intransigenti, in antitesi alle logiche di sistema: scelte che non hanno paura di immaginare un modo diverso di vivere, pensare, relazionarsi, alimentarsi, creare.

Ancora una volta l’arte e la visione libera degli artisti ci guida nell’esplorazione di scenari possibili e futuri auspicabili, dove la lettura della complessità possa offrire soluzioni positive, creative, collettive che la banalizzazione del presente non riesce a intravedere.

Il programma:

