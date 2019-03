Ri-salire in Fondovalle

Domenica 7 Aprile, con qualsiasi condizione atmosferica, RiBike e CTBS danno appuntamento ai ciclisti bolognesi appartenenti a F.C.I. e enti riconosciuti dal C.O.N.I. che vogliano approfittare dei ristori organizzati alla partenza e all'arrivo del ciclo raduno in memoria di Nicola Marotta, storico fondatore di CTBS scomparso prematuramente.



Giunto alla seconda edizione si svolgerà su un percorso consigliato che partirà da via Sabotino per poi proseguire sulla Tangenziale delle biciclette, Via Toscana, Fondovalle Savena e arrivo al controllo al Golf Club Molino del Pero.



Alle 11:30 presso la sede di RiBike si terrà la premiazione delle squadre che avranno partecipato al raduno.



Si ricorda che è obbligatorio osservare il Codice della strada e L’USO DEL CASCO RIGIDO.



La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai partecipanti, a terzi e loro cose, prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è assicurata RCVT - UnipolSai. VIGE IL REGOLAMENTO UISP.