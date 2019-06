Riccardo III a Teatri di Vita

Un gobbo scellerato si aggira sulla scena, schernito dalla sua natura e dalla vita, traboccante di violenza e perversione. È Riccardo il malefico fool del repertorio shakespeariano, una vera e propria maschera per indagare le cause e gli effetti della sua incontrollabile sete di potere. La corsa per la corona regale si combina con un desiderio malato di vendetta e una smania a compiere ogni proposito peggiore: il potere tanto agognato si tradurrà in un gioco di massacri che esclude ogni possibilità di riflessione o redenzione.

Un giullare di se stesso, le cui deformità sono specchio della sua mostruosità inferiore, che capendo la vanità di ogni suo gesto, non potrà fare altro che gridare alla fine della sua vita: “Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo!”.

Lo spettacolo, diretto da Laura Angiulli, è presentato all'interno della rassegna "L'estate è un classico", nell'ambito di "Bologna Estate".

Gallery