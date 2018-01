Il ricordo della follia nazista in scena a Granarolo

Il prossimo 27 gennaio alle 21, in occasione della Giornata della Memoria, anche il TaG di Granarolo parteciperà al ricordo della Shoah -il genocidio degli ebrei ad opera della Germania nazista- ospitando uno dei lavori storici del Teatro dell’Argine, ossia Tiergartenstrasse 4. Un giardino per Ofelia, diretto da Pietro Floridia e interpretato da Micaela Casalboni e Paola Roscioli. Ambientata negli anni ‘40 ad Amburgo, questa storia dolcissima e tragica racconta l’incontro di due donne: Ofelia, una giovane disabile mentale che vive coltivando fiori nell’assoluta innocenza di un rapporto di verità col mondo, e Gertrud, l’infermiera nazista mandata a verificare le sue condizioni e che si troverà a doverla difendere dal programma T4, il cosiddetto “Olocausto minore” che prevedeva l’eliminazione dei disabili e che fece centinaia di migliaia di vittime nella Germania nazista (il titolo dello spettacolo si riferisce all'indirizzo della via e numero di Berlino dove era situato il quartier generale dalla Gemeinnützige Stiftung für Heil-und Anstaltspflege, l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale). L’incontro si trasforma in un’amicizia profonda e in un legame di cura e di tenerezza che unirà i destini di queste due donne fino alla fine.

I biglietti (intero € 15, socio coop spett. € 12, ridotto € 13,50, bambini fino a 12 anni 1 €) sono acquistabili direttamente al botteghino del teatro, oppure online sul circuito Vivaticket.

È possibile prenotare i biglietti anche telefonicamente durante gli orari di apertura della biglietteria (martedì e giovedì 17.30 - 19.30, sabato 10.00 - 12.30), con l'obbligo di ritirarli entro 40 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Il Teatro, in via S.Donato 209/b a Granarolo dell'Emilia, si trova a soli 15 minuti di macchina da Bologna e dispone di un ampio parcheggio.

La Cooperativa dello Spettacolo, che ha offerto alla città di Granarolo il nuovo teatro di via San Donato, conta oggi circa 250 soci. Nata con lo scopo di supportare la crescita culturale del territorio, continua a onorare la finalità sociale espressa agli esordi avvicinando all'arte della recitazione grandi e piccini, sia attraverso le proposte in cartellone -che continuano a vedere una grande partecipazione- ma anche con le attività laboratoriali e i corsi, organizzati quest'anno in collaborazione con il Corpo Bandistico di Minerbio (Propedeutica musicale), ITC Studio (corsi di recitazione per bambini e per adulti), Rimachéride (Public Speaking), oltre al corso di inglese, per adulti e bambini, che utilizza il metodo Funsongs education, con insegnanti madrelingua.