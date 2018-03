Ridàn à Bulàggna "Bologna ride!" - 2° eliminatoria

STREPITOSO SUCCESSO della 1° Serata !

Una sala gremita che ha registrato il SOLD OUT anticipato ed un pubblico entusiasta che ha riso ed applaudito dal primo all’ultimo minuto.



Si replica Giovedì 15 Marzo h.21,15



In gara

Laura Marcolini ,Mr.Ivan, Enrico Balboni, Antonio Mustillo,

Manuel Piazza, Riccardo Cantoni, Marco Bettelli, Licia La Rosa



Ospite della serata: KULZ, IL MAGO DELLA BARZELLETTA

Incursioni comiche de IL DUO TORRI



Come da tradizione sarà il Pubblico ogni sera a decretare i due vincitori che si contenderanno la palma della Vittoria alla Finalissima di sabato 7 Aprile.



Buffet di crescente a volontà dalle ore 19:30 € 10,00





PRENOTAZIONI obbligatorie

051451201

mail: ridanbologna@gmail.com