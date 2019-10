Ridan a Bulaggna: Bologna ride con il cabaret!

Dopo una prima serata esplosiva di risate naturalmente continua RIDAN A BULAGGNA, il Contest Nazionale per i Professionisti della Risata rigorosamente Made in BO. Ed è il pubblico a decretare il Vincitore!



In gara per la 2° Eliminatoria di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE Riccardo Balatti (Sondrio), Fabrizio Vergoni (Rimini), i “Quelli con la Valigia” (Ravenna), Francesca Lattanzio (Milano), i “Ricomincio da 3” (Roma), Giuseppe Calicchio (Matera), i “Duo Deno” (Bologna) e Zagor Borghesi (Fermo) Non mancheranno l'INDOVINELLONE il Gioco a Premi esclusivo di Ridan a Bulaggna e il Premio BENESSUM che qualificherà l'artista più amato dal Pubblico.



Come da tradizione, la gara sarà preceduta alle h.20,30 da un ricchissimo buffet alla bolognese, con affettati formaggi e crescentine .

Ospite della 2° serata GIUSEPPE SPINELLI e la sua Fisarmonica con interventi di simone Merini e...anche qualche sorpresa



PRENOTAZIONI e info rab.bolognaride@gmail.com – 3341136944 anche con sms