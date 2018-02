'Ridàn à Bulàggna': concorso nazionale per cabarettisti e comici

SSD Impariamo a Ballare presenta:

RIDàN à BULàGGNA 7° Edizione

ideato e condotto da Silvia Parma



Si parte giovedì 8 marzo, Festa della Donna, con un ospite di prestigio: GIOVANNI D'ANGELLA

direttamente da COLORADO ZELIG e ECCEZIONALE VERAMENTE.



In gara Tom Corradini da Torino, Zagor Borghesi da Fermo, Francesca Ceretta da Biella, Michele Capozzi da Faenza e Simone Arcuri da Milano.



Come da tradizione sarà il Pubblico ogni sera a decretare i due vincitori che si contenderanno la palma della vittoria alla Finalissima di sabato 7 Aprile.



Buffet di crescente a volontà dalle ore 19:30 € 10,00

Solo spettacolo entrata libera dalle ore 21:00

E un gentile omaggio alle signore presenti in sala.