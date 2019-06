Grande rievocazione storica in centro: "Battaglia dell'8 agosto 1848"

Sabato 29 giugno "Battaglia dell'8 agosto 1848 (prima giornata)" in luoghi vari, a Bologna. Una grande rievocazione storica in Bologna, dedicata all'episodio più importante del Risorgimento bolognese, la giornata d'agosto in cui furono cacciati gli austriaci dalla città. A cura dell'Associazione 8cento in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.

Programma:

h 11 > Piazza Carducci, Museo civico del Risorgimento

Primo episodio storico: rievocazione del proclama del Maresciallo Welden, in cui si stabiliscono le zone della città riservate alle armate austriache

h 11.15 > partenza della Promenade da Piazza Carducci

Percorso: via del Piombo, Piazzetta Morandi (Convento S. Cristina), Via Fondazza, Strada Maggiore (Palazzo Hercolani, Convento dei Servi, Palazzo Sampieri Talon, Casa Rossini), via del Luzzo, Via Sampieri, via Clavature (lapide)

h 12 > Piazza Maggiore (Bar Vittorio Emanuele)

Secondo episodio storico: rievocazione degli scontri in osteria tra soldati austriaci e cittadini bolognesi che testimoniano l’aumento delle tensioni in città.

Percorso: via Indipendenza, via Manzoni (palazzi), via Galliera (palazzi), via Falegnami, via Indipendenza (Teatro Arena del Sole), Scalinata del Pincio

h 13 > Parco della Montagnola

Arrivo della Promenade

h 15 > Via dell’Indipendenza

Corteo storico con banda: rievocatori e figuranti sfileranno per Via dell’Indipendenza fino a Piazza del Nettuno

h 15.45 > Piazza del Nettuno

Concerto della banda, fino alle h 16.15

h 16.30-21.30 > Parco della Montagnola

Visita dell’accampamento militare con tende storiche, ronde di guardia e vita delle truppe

L’evento fa parte della rassegna Bologna da quel momento fu libera. Bologna 1848-1859. Rievocazione storica, a cura di Associazione 8cento in collaborazione con Museo civico del Risorgimento | Istituzione Bologna Musei, dedicata alla rievocazione storica delle vicende che a partire dal 1848 portarono al giugno 1859, storica data che vide la definitiva partenza dalla città delle truppe imperiali austriache e del Cardinale Legato.