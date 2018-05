XXII rievocazione storica corsa Bologna: Rocca di Roffeno - Circuito di S.Giorgio

Il Team San Luca organizza il 3 Giugno 2018 una giornata dedicata alle rievocazioni di due gare storiche del mondo dei motori Bolognese: La Rievocazione storia Circuito di San Giorgio 1923/1949 e la Rievocazione storica della Corsa in salita Bologna – Rocca di Roffeno; la prima riservata alle moto costruite della origini fino al 1987 e la seconda riservata alle auto d’epoca dagli albori al 1997. Il ritrovo e l’accoglienza avverranno il giorno 3 Giugno in Piazza Indipendenza a San Giorgio di Piano. A seguire gli amici motociclisti partiranno uno alla volta seguendo il tracciato dello storico circuito di San Giorgio, oggi in parte circuito stradale aperto al traffico. Le macchine partiranno in coda alle moto per uno splendido percorso panoramico per le colline Bolognesi con uno stop che vedrà i partecipanti impegnati in una prova di abilità di regolarità (facoltativa). Ci ritroveremo poi tutti all’ora di pranzo per recuperare le energie in compagnia degustando le ottime specialità locali.

