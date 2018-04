Rifestival: culture in rete

RiFestival è frutto dell’esperienza del Festival dell’Antropologia 2017: un evento a partecipazione totalmente libera e gratuita, promosso dall’associazione studentesca bolognese Rete degli Universitari e realizzato grazie al lavoro volontario di studenti provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo dichiarato era fare chiarezza e, contemporaneamente, dare risalto a punti di vista spesso non considerati nel dibattito mediatico mainstream contemporaneo, proponendo una molteplicità di prospettive e suggerendo di praticare nel quotidiano, attraverso la curiosità e la conoscenza, l’accettazione, l’apprezzamento e la condivisione di ciò che rende realmente ricco l’essere umano: la diversità.

Il festival è stato un successo, un’occasione di incontro e discussione, ma soprattutto la dimostrazione che un nuovo modo di pensare, trasmettere e condividere la cultura è possibile. “Cultura”, però, non è un concetto univoco, ma composto da una pluralità di interpretazioni, voci, opinioni. È nata così l’idea di un festival più grande, con una prospettiva interdisciplinare: quella delle culture in Rete. Infatti da quest’anno, parallelamente al Festival dell’Antropologia (seconda edizione), che si articolerà su tre giornate come nel 2017, si è pensato di dare spazio ad altre tre discipline che amplieranno le prospettive sul tema di riferimento. Nascono così Storia in Festival, Scienze Politiche in Festival e Comunicazione in Festival, tre eventi di una giornata ciascuno durante i quali le conferenze/seminari dei relatori saranno a ancate da laboratori, workshop e presentazioni di libri al fine di promuovere anche una discussione interattiva con il pubblico.

L’obiettivo di RiFestival è provare che un’organizzazione partecipativa può realizzarsi, offrendo una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista sulle problematiche del nostro tempo. RiFestival vuole essere lo spazio di incontro di mondi che sembrano non saper più comunicare; uno spazio dove accademici, professionisti, studenti e semplici interessati possano dialogare ed arricchirsi vicendevolmente. Rifestival sarà l’occasione di RiPensare la storia, RiDiscutere di politica, RiSemantizzare la comunicazione, RiOsservare l’uomo.