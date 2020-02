Rifiuti spaziali: la gravità del problema

Un evento pubblico, gratuito su prenotazione, corredato di proiezioni cinematografiche del film Gravity (2013), dedicato all’inquinamento spaziale e alla partecipazione dell’Italia, e in particolare di Bologna, alla rete di sorveglianza spaziale europea per il monitoraggio degli oggetti in orbita con l’obiettivo di gestire lo Spazio in modo più sostenibile e sicuro.

Intervengono:

- Daria Guidetti INAF - Istituto di Radioastronomia

- Germano Bianchi INAF - Istituto di Radioastronomia

- Amalia Ercoli-Finzi Politecnico di Milano

- Walter Villadei Aeronautica Militare

- Ettore Perozzi Agenzia Spaziale Italiana

La tavola rotonda sarà moderata da Daria Guidetti di INAF - Istituto di Radioastronomia.

Durante l’evento saranno proiettate e commentate alcune scene del film di fantascienza Gravity (di Alfonso Cuarón, 2013, con Sandra Bullock e George Clooney), vincitore di 7 premi Oscar, la cui trama porta alla ribalta il problema dei rifiuti spaziali, tra scene realistiche e pure componenti spettacolari, offrendo quindi un intrattenimento che contiene molti spunti di riflessione.

È necessaria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-rifiuti-spaziali-la-gravita-del-problema-89975285501



L'evento è organizzato da Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Radioastronomia e Ossigeno - cooperativa sociale.

Con il contributo di Andalò Gianni Srl, Imola - Meccanica di Precisione.

Con la partecipazione di Coop Alleanza 3.0.

Con il Patrocinio del Comune di Bologna e dellaRegione Emilia-Romagna.